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Aktüel Kayseri'de yangın
Aktüel

Kayseri'de yangın

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 00:45:00 -
Kayseri'de yangın

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdaki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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