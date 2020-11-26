Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadeleri alınan zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 7 kişi yakalanmıştı.
Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında 2 kilo 427 gram metamfetamin, "fişek" tabir edilen içime hazır 15 paket sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 14 fişek ele geçirilmişti.