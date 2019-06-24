Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 16 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.24 Haziran 2019 Pazartesi 11:58
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesiekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst ve araç aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile bir tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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