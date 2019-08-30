Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yaptığı çalışmalarda, 14 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda; A.A., Ü.A., Ş.D.Y., I.A., S.T., G.D.T., A.D., A.E., D.Y.,A.M., F.S., A.C.K. ve M.E., yakalanırken, S.K., A.K. ve Ş.S.’yi yakalama çalışmaları sürüyoe.

Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 5 parça halinde toplamda 29.39 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 6 parça halinde toplamda 7.45 gram Metamfetamin maddesi, 1 parça halinde toplamda 0.30 gram Esrar maddesi ve 4 adet Captagon Hap ele geçirildi.

Yakalanan ve yakalama çalışmaları devam eden 15 şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, yakalanan 2 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldı.