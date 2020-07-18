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Aktüel

Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 00:08:27 -
Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre D. (27) idaresindeki 38 BU 820 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Halef Hoca caddesi üzerinde Buğracan Y. (25) yönetimindeki 06 BM 7857 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Kazada yaralanan Emre D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Buğracan Y. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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