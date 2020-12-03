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Aktüel Kayseri'de toplu ulaşım araçlarını kullanmaya çalışan pozitif ve temaslı 9 kişi HES koduyla tespit edildi
Aktüel

Kayseri'de toplu ulaşım araçlarını kullanmaya çalışan pozitif ve temaslı 9 kişi HES koduyla tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:18:25 -
Kayseri'de toplu ulaşım araçlarını kullanmaya çalışan pozitif ve temaslı 9 kişi HES koduyla tespit edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, son 24 saatte toplu ulaşım araçlarını kullanmaya çalışan pozitif ve temaslı 9 kişiyi, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması sayesinde tespit ettiklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, Vali Günaydın'ın önerisiyle pazar yerlerinde elektronik sayım yapılması yönündeki fikrin hayata geçirilebilmesinin çok olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Elektronik sayaç uygulaması ile pazar yerlerindeki hareketliliğin çok daha sağlıklı kontrol altına alınmasının mümkün olduğunu belirten Büyükkılıç, ellerinde bulunan 3 elektronik sayacın pazar yerlerine kurulması talimatı verdi.

Toplu ulaşım araçlarında kullanılan biniş kartlarının HES kodu ile eleştirilmesi uygulamasına da değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ulaşımla ilgili yaptığımız uygulamalarımız devam ediyor. Geçen hafta çarşamba günü 169 bin olan yolcu sayısı, sokağa çıkma yasağının getirdiği süreçte 149 bine düştü. Saat uygulamasının getirdiği sınırlamalar ile uyarılara dikkat edildiğini gözlemliyoruz. İnşallah bunda başarılı olacağız. Ayrıca son 24 saatte toplu ulaşımı kullanmaya çalışan pozitif ve temaslı 9 kişiyi HES kodu uygulaması sayesinde tespit ederek İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdik."


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