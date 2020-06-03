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Aktüel

Kayseri'de tartıştığı kardeşlerini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:59:13 -
Kayseri'de tartıştığı kardeşlerini bıçaklayan zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı 2 kardeşini bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ile kardeşleri H.S.G. ve M.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. iki kardeşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, H.S.G. ve M.G'yi hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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