Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait 4 mezar taşı, göz yaşı şişesi ve içi açılmamış mezarlar ele geçirildi.07 Ağustos 2018 Salı 14:01
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Melikgazi’de teknik ve fiziki takibe alınan M.E. ve Ç.E.'nin kazı yaptıkları evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda Roma dönemine ait 4 mezar taşı, gözyaşı şişesi ve içi açılmamış birçok mezar bulundu.
Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, kazı yapılan yerde inceleme başlattı.
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