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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Roma dönemine ait 4 mezar taşı, göz yaşı şişesi ve içi açılmamış mezarlar ele geçirildi.

07 Ağustos 2018 Salı 14:01
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Melikgazi’de teknik ve fiziki takibe alınan M.E. ve Ç.E.'nin kazı yaptıkları evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda Roma dönemine ait 4 mezar taşı, gözyaşı şişesi ve içi açılmamış birçok mezar bulundu.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, kazı yapılan yerde inceleme başlattı.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:01
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kayseri
  3. Melikgazi

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