Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri Melikgazi’de teknik ve fiziki takibe alınan M.E. ve Ç.E.'nin kazı yaptıkları evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda Roma dönemine ait 4 mezar taşı, gözyaşı şişesi ve içi açılmamış birçok mezar bulundu.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, kazı yapılan yerde inceleme başlattı.