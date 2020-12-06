Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak hayvanları için mama bıraktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki 30 beslenme noktasına hayvanlar için mama ve yem bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar, tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Tedbirler kapsamında beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için düzenli olarak çalışma yaptıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, küçük dostlarımız için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mama miktarını tamamlıyor. Böylelikle sokak hayvanlarının aç kalmalarının önüne geçmiş oluyoruz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında besleme noktalarına yem ve mama takviyesini artırdık. Amacımız, bu süreçte küçük dostlarımızın aç kalmalarının önüne geçmektir."

Çolakbayrakdar, vatandaşların, hasta ve yaralı durumdaki sokak hayvanlarına müdahale için Kocasinan Belediyesi'nin 222 70 00 numaralı telefonu aramalarının yeterli olacağını ifade etti.