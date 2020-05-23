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Kayseri'de sokağa çıkamayan vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini belediye yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:31:01 -
Kayseri'de sokağa çıkamayan vatandaşların yerine mezar ziyaretlerini belediye yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı mezarlıklara gidemeyen vatandaşların yerine belediye ekipleri ve imamlar dua etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müftülüğü ile birlikte yapılan çalışma kapsamında Melikgazi sınırları içerisindeki 40 mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağından dolayı mezarlık ziyareti yapamayan vatandaşlar için dua edildiğini belirtti.

Hisarcık Mezarlığı'nda yapılan duaya katılan Palancıoğlu, "Vatandaşlarımız evlerindeyken biz onlar adına mezarlarımızı ziyaret ederek hem Yasin-i Şerif okuyoruz hem dua ediyor ve geçmişlerimizi yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. İnşallah koronavirüs en kısa zamanda ülkemizi terk eder de eski sağlıklı günlerimize kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

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