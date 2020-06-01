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Kayseri'de seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kentte araç yoğunluğu oluştu

Yeniakit Publisher
2020-06-01 01:42:10 -
Kayseri'de seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle kentte araç yoğunluğu oluştu

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasının gece yarısı sona ermesiyle Kayseri'de araç trafiğinde yoğunluk oluştu.

Sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak için getirilen sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kayseri'de çok sayıda sürücü yollara çıktı.

Polisler tarafından durdurulan sürücülere yolculukları sırasında dikkatli olunması konusunda uyarılar da yapıldı.

Öte yandan Kayseri-Sivas kara yolunda her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.

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