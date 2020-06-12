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Aktüel

Kayseri’de sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:17:18 -
Kayseri’de sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu.


İlçeye bağlı Derebağ mevki’inde öğle saatlerinde yağmur ve dolu yağışı oldu. Yağışın şiddetini arttırmasının ardından, ilçede bulunan dere yatakları taşarak mahallelerde ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri de vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlattı.


Öte yandan, etkili olan dolu yağışı bazı yerleri beyaza bürüdü.

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