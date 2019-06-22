Kayseri'de sağanak sele neden oldu!
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele sebep oldu.22 Haziran 2019 Cumartesi 19:35
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle dere yataklarının taşması sonucu 15 Temmuz Meydanı ve Mehmet Türkmenoğlu Caddesi sular altına kaldı.
Bazı evlere ve bahçe duvarlarına zarar veren sel sularına, Yahyalı Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle müdahale edildi.
Sağanak sonrasında ilçedeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.
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