Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve takip sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökkent Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 38 LM 104 plakalı hafif ticari aracı durdurmaya çalıştı.
"Dur" ihtarına uymayıp trafiği tehlikeye düşüren araç, takip sonucu Tavlusun Mahallesi'nde durduruldu.
Polis, ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü A.A'yı gözaltına aldı.