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Aktüel Kayseri'de peribacası benzeri doğal oluşumların üzerine yazılan yazılar tepki çekiyor
Aktüel

Kayseri'de peribacası benzeri doğal oluşumların üzerine yazılan yazılar tepki çekiyor

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:13:36 -
Kayseri'de peribacası benzeri doğal oluşumların üzerine yazılan yazılar tepki çekiyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, peribacalarına benzeyen doğal oluşumların üzerine yazılan yazılara mahalle muhtarı tepki gösterdi.

Kayseri-Niğde kara yolu üzerindeki Araplı yokuşunda yer alan peri bacalarını andıran doğal oluşumlara, vatandaşlar tarafından sprey boyayla yazılan çok sayıda yazı tepki çekiyor.

Araplı Mahallesi Muhtarı Hamza Bulut, AA muhabirine, peri bacaları benzeri oluşumların doğal birer güzellik olduğunu söyledi.

Belediye ve kaymakamlığın çabasına rağmen bu doğal güzelliğe bazı vatandaşların zarar verdiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Buraları zaman zaman tazyikli suyla temizliyorlar. Ancak buradan geçen vatandaşlar fotoğraf çektirmek için buralara yazı yazıyor. Bu işin önünü alamıyoruz. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını talep ediyorum. Biz buranın doğal güzelliğinin bozulmasını istemiyoruz. Buranın sürekli bir bekçisi yok. O yüzden vatandaşlar yoldan geçerken yazı yazıp fotoğraf çektiriyor. Doğa harikası bir yer burası ama değerini bilmiyorlar."



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