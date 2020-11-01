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Aktüel Kayseri'de patates hasadı yapacak işçiler ile tarla sahipleri arasında kavga: 3 yaralı
Aktüel

Kayseri'de patates hasadı yapacak işçiler ile tarla sahipleri arasında kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:39:31 -
Kayseri'de patates hasadı yapacak işçiler ile tarla sahipleri arasında kavga: 3 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Süksün Mahallesi'nde patates hasadı için gelen işçiler ile tarla sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada işçiler B.E.K, Y.A. ve L.T. çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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