Kayseri'de otomobiller çarpıştı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 38 ALT 277 plakalı otomobil ile 38 SZ 903 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.