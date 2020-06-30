  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de otomobille tırın çarpıştığı kazada karı-koca öldü, bir çocuk yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:56:35 -
Kayseri'de otomobille tırın çarpıştığı kazada karı-koca öldü, bir çocuk yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden iki kişi öldü, 9 yaşında bir çocuk ise yaralandı.

Hacı Osman Elbüken'in kullandığı 38 D 3404 plakalı otomobil, Yahyalı-Dikme kara yolu İlikören mevkisinde, Fatih Ö. yönetimindeki 34 JN 5974 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yapığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Elbüken ile araçta bulunan eşi Elif Elbüken'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen 9 yaşındaki çocuk ise yaralandı. Ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tır sürücüsü Fatih Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.







Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve İSKİ'ye tepki yağdı! İstanbullulara su faturası şoku
Ekonomi

İmamoğlu ve İSKİ'ye tepki yağdı! İstanbullulara su faturası şoku

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlaması sonrası İGDAŞ faturalarının aşırı yüksek gelmesinden şikayet..
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘özerklik’ vaadi! ‘İktidara gelirsek bunu yapacağız’
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘özerklik’ vaadi! ‘İktidara gelirsek bunu yapacağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri durumunda YÖK'ü kapatacaklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerin bilimse..
Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti
Gündem

Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesine karşı kampanya yürüten sözde yazar Gökhan Yavuzel, sığıntı hayatı yaşadığı yurt dışında Cumhur..
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı