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Aktüel

Kayseri’de mahalleliyi tedirgin eden göçük

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen göçükte boş bir müstakil evin duvarı çökerken, göçükle beraber yaklaşık 2 metre büyüklüğündeki mağara ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:47:03 -
Kayseri’de mahalleliyi tedirgin eden göçük

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen göçükte boş bir müstakil evin duvarı çökerken, göçükle beraber yaklaşık 2 metre büyüklüğündeki mağara ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Kayabaşı 1. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kullanılmayan 2 katlı bir müstakil evde göçük meydana geldi. Sesi duyarak kendilerini dışarı atan mahalle sakinleri, yaklaşık 2 metre büyüklüğünde bir mağaranın göçükle beraber ortaya çıktığını gördü. Büyük tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, gördükleri manzara karşısında şok oldu.


Öte yandan, meydana gelen göçükte kullanılmayan 2 katlı müstakil evin de duvarı çöktü. Ayrıca, evin altında da çukur oluştu. Göçük anında evin çevresinde kimsenin olmaması da faciayı önledi.


Mahalle sakinlerinden Rasim Durdu, “Evde otururken birdenbire gürültü oldu. Çocuk dışarı çıktığında ‘Baba evin arkası uçmuş’ dedi. Eve baktık karşı ev de uçmuş. Geldik ki her yer uçmuş. Belediyenin burada önlem almasını istiyoruz” dedi.

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