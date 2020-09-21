  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahibi ve 29 davetliye para cezası
Aktüel

Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahibi ve 29 davetliye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-21 19:20:25 -
Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahibi ve 29 davetliye para cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan düğün sahibine 3 bin 150, düğüne katılan 29 kişiye ise toplam 26 bin 100 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Kovid-19 denetimleri kapsamında 19-20 Eylül tarihlerinde çeşitli kontroller yapıldı.

Denetimlerde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 82'nci maddesi uyarınca, Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahibine 3 bin 150, düğün merasimine katılan 29 kişiye 26 bin 100 lira, nişan merasimi yapan 2 kişiye 6 bin 300, yasaklanmış piknik alanında piknik yapan 3 kişiye 9 bin 450 ve maske takma kuralını ihlal eden 63 kişiye de 56 bin 700 lira olmak üzere toplamda 101 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler
Dünya

Çakal Carlos'tan Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sözler

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, Eylül ayına ait yazısında Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...
Gündem

Türkiye yorumu olay oldu! Rum medyası duyurdu: Önümüzdeki 24 saat içinde...

Yunan medyası, Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan görüşmelerin Atina ve Kıbrıs üzerinde baskıyı arttırdığını savundu. Öte yandan önümüz..
Trump'a zehirli mektup
Dünya

Trump'a zehirli mektup

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a, içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan mektubu gönderen kadın göz..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı