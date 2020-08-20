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Aktüel Kayseri'de Kovid-19 hastalarının su ihtiyacı KASKİ'nin paket sularıyla karşılanıyor
Aktüel

Kayseri'de Kovid-19 hastalarının su ihtiyacı KASKİ'nin paket sularıyla karşılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:58:39 -
Kayseri'de Kovid-19 hastalarının su ihtiyacı KASKİ'nin paket sularıyla karşılanıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlü, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yatan hastalar ile karantinadaki hastaların paket su ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, hastanelerde ve evlerinde Kovid-19 teşhisiyle tedavi görenlere KASKİ tarafından üretilen paket su dağıtılıyor. Uygulama ile temasın önlenerek virüsün bulaşmasının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

KASKİ tesislerinde el değmeden paketlenen doğal kaynak suyu, başta Kayseri Şehir Hastanesi, Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi olmak üzere Kovid-19 tedavisi yürütülen tüm hastanelerde hastaların kullanımına sunuldu.






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