Kayseri'de koronavirüs denetiminde ihlal yapanlara ceza
Kayseri'de emniyet ekipleri tarafından koronavirüs denetimleri sırasında maske ihlali yapan kişi, yemek yeme bahanesine sığınsa da polisler tarafından ceza yemekten kurtulamadı.
Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimde, sokakta maskesiz gezen kişiye para cezası yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nde Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
Denetim esnasında, Kovid-19 tedbirlerine, maske kullanımına, mesafe ve temizliğe uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Maske takmadı yemek bahanesine sığındı
Ekipler, maske takmayan M.H.O. isimli kişiyi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Polise maske takmamanın cezasını soran M.H.O, "Yemek yedik. Yazık günah" dedi.
M.H.O'ya maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.