Kayseri'de korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Kayseri'de devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlhan Erdem idaresindeki 14 GE 924 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya karayolunun 30. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Hatice ve kızı Aksen Erdem olay yerinde hayatını kaybetti, diğer kızı Yüsra Evim Erdem yaralandı.

Erdem, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.