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Kayseri'de korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:36
Kayseri'de korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Kayseri'de devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 

İlhan Erdem idaresindeki 14 GE 924 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya karayolunun 30. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Hatice ve kızı Aksen Erdem olay yerinde hayatını kaybetti, diğer kızı Yüsra Evim Erdem yaralandı.

Erdem, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 13:36
  1. Malatya
  2. Kayseri
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  4. araç devrildi
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  6. aynı aileden 3 ölü
  7. ölümlü kaza

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