  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:13:48 -
Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'den gezmek için Sarıoğlan'a bağlı Ömerhacılı Mahallesi'ne giden İsmail Çoban (38), çocukları Eyüp (14) ve Azra (10) ile Kermelik mevkisinde Kızılırmak'a girdi.

Akıntıya kapılan baba ve çocuklarını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, Eyüp ve Azra'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Baba İsmail Çoban'ı bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?
Teknoloji

İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi sekteye uğrayan Altay Tankı'nda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Güney Kore'nin kendi K2 Black Pan..
İran: O ülke gizli faaliyet yürütüyor
Dünya

İran: O ülke gizli faaliyet yürütüyor

İran, nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılan "sarı pastanın" işlenmesi için gizli tesis kurduğu iddia edilen Suudi Arabistan'a, nüklee..
Erdoğan uyarmıştı! Yine hepsi bir araya geldi
Ekonomi

Erdoğan uyarmıştı! Yine hepsi bir araya geldi "Türkiye'nin kaçması zor olacak"

Türkiye’nin ekonomik saldırılara gösterdiği direnç şer odaklarını şaşkınlığa sürüklerken yapılan spekülasyonlarla Türk ekonomisinin altının ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı