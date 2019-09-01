Kayseri'de kamyon evin üzerine devrildi Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kamyonun evin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Erenler Caddesi'nde seyir halindeki kamyon, Nuh Acar'a ait bahçeye ve evin üzerine devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ekipler, evin enkazında arama çalışmalarını sürdürüyor.

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