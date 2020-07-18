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Kayseri'de kamelya demirinin içine giren serçeyi belediye personeli kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:08:54 -
Kayseri'de kamelya demirinin içine giren serçeyi belediye personeli kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir parktaki kamelya demirinin içine giren serçeyi belediye personeli kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi'nde yeni hizmete giren parka giden mahalle sakinlerinden Ayhan Kara, kamelya demirinin içinden kuş sesi geldiğini fark etti.

Haber verilen park görevlisi Mesut Menekşe, kamelya demirine bağlı taşları kazma yardımıyla kırarak kuşu bulunduğu yerden çıkardı.

Durumunun iyi olduğu görülen serçe, doğaya bırakıldı.


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