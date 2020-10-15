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Aktüel Kayseri'de gözaltına alınan küçükbaş hayvan hırsızlarından biri tutuklandı
Aktüel

Kayseri'de gözaltına alınan küçükbaş hayvan hırsızlarından biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:28:46 -
Kayseri'de gözaltına alınan küçükbaş hayvan hırsızlarından biri tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Kazancık ve Yahyabey mahallelerinde 133 küçükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının failleri olduğu belirlenen K.Ö, Z.G, S.G. ile M.G. operasyonla gözaltına alındı, çalınan hayvanlar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. nöbetçi mahkemece tutuklandı. K.Ö, Z.G. ve S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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