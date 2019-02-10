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Kayseri'de göz kapakları yakılan kedi tedavi altına alındı

Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesindeki bir parkta, göz kapakları yakılmış halde bulunan bir kedi, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

10 Şubat 2019 Pazar 11:04
Kayseri'de göz kapakları yakılan kedi tedavi altına alındı

Kayseri'de göz kapakları yakılmış halde boş arazide bulunan kedinin tedavisine başlandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Mimsin Mahallesi'nde iki gözünün çevresi yakılarak boş araziye bırakılan hayvanı gören vatandaşlar, durumu Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) bildirdi.

Araziye gelen dernek üyeleri, göz kapakları yakılan kediye sahip çıktı. Kliniğe getirilen kediye veteriner tarafından ilaç ve solunum tedavisi uygulandı.

Göz çevrelerinde ciddi hasar oluşan kedinin, iki gözünün de görebildiği belirtildi.

Veteriner Ali Kocataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin yakıcı ve dağlayıcı bir cisimle gözlerine zarar verildiğini ifade etti.

Öncelikle gözlerinin önünü temizlediklerini belirten Kocataş, "İlaçlarını verdik, gerekli tedavilerini başlattık. Bundan sonra tedavileri bizde olacak. Biz de sahiplenmek isteyen birisine vermeyi düşünüyoruz." dedi.

Veteriner Duygu Kocataş ise bu kadar sevecen bir kediye nasıl böyle bir şey yapıldığına bir anlam veremediğini ifade ederek, "Hala insanlara güvenebiliyor. Hala bize de sevecen bir şekilde yaklaşabiliyor. Şu an bize tepkili değil ancak enfeksiyon ve hastalığın vermiş olduğu bir şekilde durgun." değerlendirmesinde bulundu.

KAYHAKDER Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Üzel de bu tür vakalarla karşılaştıklarında çok üzüldüklerini söyledi.

Üzel, "Kedinin başına ne geldi, kim tarafından getirildi, kim tarafından yakıldı çok fazla bilgimiz yok ama bu biraz çocuk işine benziyor. Burada tedavisi devam edecek. Daha sonra vicdan ve merhamet sahibi bir vatandaşımızın sahiplenmesini bekleyeceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:04
  1. Kayseri
  2. Melikgazi ilçesi
  3. Göz kapakları yakılan kedi
  4. hayvanlara şiddet

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