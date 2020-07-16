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Kayseri'de göçerler, 2100 rakımda geleneksel yöntemle süt sağıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:53:32 -
Kayseri'de göçerler, 2100 rakımda geleneksel yöntemle süt sağıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Akkışla ilçesinde 2100 rakımlı Göğdekar Yaylası'nda küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan göçerler, geleneksel yöntemlerle süt sağıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Mustafa Şahin, Gömürgen Mahallesi Göğdekar Yaylası'nda küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan göçerlerden Kasım Aydoğan, Hüseyin Aydeniz, Servet Koca ve İbrahim Bozok'u, konakladıkları Ova mevkisinde ziyaret etti.

Yetiştiricilerin sorunlarını dinleyen Şahin, en büyük problemin su olduğunu, bunun çözülmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Göçerlerin, bin yıldır süregelen yöntemlere sadık kalarak, "koşan" adı verilen özel bağlama usulüyle koyun sağdıklarını anlatan Şahin, "2100 rakımlı bu yaylamızda 2 bin küçükbaş hayvanla ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Ziyaretteki amacımız, uzman personelimizin sürüdeki kuzuları küpelemesi ve aşılaması. Ayrıca üreticilerimizin ne gibi sıkıntıları var, biz neler yapabiliriz, onları görmek istedik." ifadelerini kullandı.

Üreticilerin çektiği zahmetin bereketini alacaklarına inandığını vurgulayan Şahin, "Koyun gelenektir, koyun berekettir. Üretimin olduğu her yerde üreticilerimiz ile yan yanayız ve teşkilat olarak her zaman onların hizmetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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