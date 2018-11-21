Kayseri’de FETÖ’nün iş adamlarına operasyon: 11 gözaltı kararı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ’nün Kayseri’deki iş adamlarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 11 kişinin yakalanması için çalışmanın başlatıldığı bildirildi. Operasyonla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ’nün Kayseri’de esnaf ve iş adamlarına yönelik alınan ifadelerde ve yapılan çalışmalarda, FETÖ’nün Kayseri’deki esnaf ve iş adamı yapılanmasında yer aldıkları ve yine örgüt içerisine yer alan bir kısım esnaf ve iş adamlrı ile birlikte terör örgütünün sohbet imamları tarafından organize edilen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış gibi yardım adı altında finansman sağladıkları, bir kısım şüphelilerin terör örgütüne ait vakıf, dernek ve diğer tüzel kişiliklerde üyelik kaydının ve görenlerinin olduğu gibi kurucu üyeliklerinin de bulunduğu, terör örgütü elebaşının örgüte ait Bank Asya Katılım Bankasına destekte bulunulması adına yaptığı çağrı sürecinde hesap açtıkları veya mevcut hesaplarına hayatın olağan akışından farklı miktarlarda para yatırmak suretiyle destekte bulundukları, yine bir kısım şüphelilerin haklarında soruşturma/kovuşturma yürütülen esnaf ve iş adamlarıyla ve örgüt içerisinde imam olarak görev alan şahıslarla muhtelif tarihlerde gruplar halinde yurtdışına gidip geldikleri, çocuklarının terör örgütü bünyesindeki okullarda öğrenim gördüğü yönünde bilgiler bulunan, aralarında Kelebek Mobilya, Niyazlar İnşaat, Miraboğlu İnşaat, Toyota Aksoy Plaza, Delikan Petrol ortaklarının da bulunduğu haklarında arama kararı verilen 11 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara başlanılmıştır."