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Aktüel Kayseri'de feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Kayseri'de feci kaza: Yaralılar var

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 16:36:00 -
Kayseri'de feci kaza: Yaralılar var

A.T. idaresindeki 38 KN 396 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Cırgalan Caddesi'nde, A.K'nin kullandığı 38 GY 574 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan A.K. ile yaralanan diğer sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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