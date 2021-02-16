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Yerel Kayseri'de feci kaza! 1 ölü
Yerel

Kayseri'de feci kaza! 1 ölü

Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 10:49:00 -
Kayseri'de feci kaza! 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, O.Y. yönetimindeki 01 AFM 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada ağır yaralanan O.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O.Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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