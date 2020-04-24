  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

2020-04-24 12:13:35 -
Kayseri'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Anafartalar Mahallesi'ndeki 9 katlı bir apartmanın 4. katındaki Abdullah D'ye ait dairede, çamaşır makinesinin bulunduğu koridorda elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, odalara sıçrayan yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Kiralık olduğu belirtilen dairede maddi zarar meydana geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı