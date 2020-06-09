Kayseri'de ev yangınında 11 kişi dumandan etkilendi
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Hacı Zühtü Efendi Sokağı'ndaki 3 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen Cem D, Işıl D, Merve Y, Mustafa Y, Abdurahman U, Atiye A, Dilek A, İlkay Ş, Ahmet A, Kadir İ. ve Ali Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.