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Aktüel Kayseri'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Kayseri'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:00:08 -
Kayseri'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Dik, öldürülen Gizem Vural Dik'in babası Seyit Vural ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, ilgili kurumdan istenen, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun henüz gelmediğini belirtti.

Taraf avukatlarının raporun beklenmesi yönünde görüş bildirmelerinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Ocak 2021'e erteledi.

- Olay

Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmandaki evlerinde, 9 Ekim 2019'da, Mehmet Dik (32) ile eşi Gizem Vural Dik (27) tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca, eşine tabancayla ateş etmişti.

Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gizem Vural Dik'in yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Olayın ardından kaçan Mehmet Dik ise daha sonra yakalanmış ve tutuklanmıştı.

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