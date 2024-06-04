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Gündem Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Mürettebatla ilgili korkutan haber
Gündem

Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Mürettebatla ilgili korkutan haber

Yeniakit Publisher
2024-06-04 10:32:00 -
Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Mürettebatla ilgili korkutan haber

Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Uçak içerisindeki mürettebattan haber alınamadığını açıklandı.

Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Mürettabattan haber alınamıyor.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır." denildi.

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