0553 313 94 23

Kayseri'de "e-Ticaret Eğitimi" toplantısı

10 Eylül 2019 Salı 14:12
Kayseri'de "e-Ticaret Eğitimi" toplantısı

KAYSERİ (AA) - e-ticaret platformu n11.com'un, KOBİ'lere ve işletmelere e-ticaretin avantajlarını anlatarak yerel markaları büyütmeyi hedeflediği eğitimlerine Kayseri'de devam edildi.

n11.com'un iş ortaklarına e-ticaret eğitimi ve satışlarını artırmanın yollarını anlatmak üzere gerçekleştirdiği eğitim serisi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından iş ortaklarıyla bir araya geldiği organizasyonlarının bir yenisi, 102 iş ortağının katılımıyla Kayseri'de bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

- KOBİ'ler n11.com'la dijitalleşecek

KOBİ'lere güçlü bir e-ticaret kanalı sunarken sektörün gelişimine katkı sağlayacak ve tüketicinin e-ticaret eğitimini güçlendirecek çalışmalar yapan n11.com, Kayseri'de düzenlediği buluşmayla iş ortaklarını e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimi, e-ticaret eğitimi, platform kullanımı ve satışı artırma yolları, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları, tüketici hakları, kişisel verileri koruma kanunu, reklam kullanımı ve kargo süreçleri gibi başlıklar hakkında bilgilendirdi.

Eğitimin e-fatura ve e-arşiv bölümünde, n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen elektronik fatura sistemi "n11faturam.com"un KOBİ'lere sunduğu avantajlar paylaşıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:12
  1. e-ticaret
  2. kayseri
  3. n11.com

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB Komisyonunun yeni üyeleri belirlendi
    1. AB Komisyonunun yeni üyeleri belirlendi
    2. FETÖ’cü Enes Kanter hakkında kritik..
    3. İmamoğlu'ndan tepki çekecek hamle!..
    4. Başkan Aktaş: “Bursaspor, Bursa’nın..
    5. Afganistan'da Kerbela şehitleri anıldı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenli..
    7. Turgutlu Belediye Meclisi 2 madde için..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Amerika..
    9. 104 yıldır kayıp olan Kumkale..
    10. Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliğinin..
    11. Büyükşehir Belediyesinden Muharrem..
    12. ANALİZ - Sürdürülebilir bir Sıfır Atık..
    13. MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD..
    14. Bu maçların kaybedeni yok
    15. Manuela Schwesig sağlık sorunu..
    16. İzmir Körfez Festivali'ne doğru
    17. SGM’lerde yeni dönem kayıtları başlıyor
    18. Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Bakanı..
    19. Çavuşoğlu-Darmanovic ortak basın..
    20. 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarından..
    21. İlk ders günü trafik kazasında..
    22. Büyükşehir, Geyve’de 5 mahalleyi..
    23. Kalbine yenik düşen doktora son görev
    24. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    25. SANY Heavy Industry, tarihinin en iyi..
    26. 30 Ağustos Tenis Turnuvası Sona Erdi
    27. Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Bakanı..
    28. Turisti otoyolda indirip parasını gasp..
    29. Belediye binası içinde sağlık için..
    30. Tokat Belediyesi o caddeyi baştan sona..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu