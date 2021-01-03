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Aktüel Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden uyuşturucu ve tabanca çıktı
Aktüel

Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden uyuşturucu ve tabanca çıktı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 00:14:35 -
Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden uyuşturucu ve tabanca çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden uyuşturucu ve tabanca çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polisin Battalgazi Bulvarı üzerinde hareket halindeyken durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 17 RH 044 plakalı otomobilin sürücüsü, aracıyla kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'ta durdurulan araçta bulunan C.E. ile yaya kaçmaya çalışan sürücü S.B. yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, kurusıkıdan bozma tabanca ve pompalı tüfek dipçiği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.




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