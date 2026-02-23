Kayseri’de düğün krizi: Çeyrek altını icrayla geri aldı

Kayseri’de ilginç bir takı anlaşmazlığı yaşandı. Bir kişi, yıllar önce akrabasının düğününde taktığı çeyrek altının, kendi düğününde karşılık bulmaması üzerine hukuki yola başvurdu.

Söz konusu kişi kendi düğün töreni geldiğinde, daha önce çeyrek altın taktığı akrabasının ne düğüne katıldığını ne de herhangi bir takı gönderdiğini fark etti.

Durumu kişisel bir mesele olmaktan çıkararak hukuki sürece taşıyan vatandaş, takılan altının “karşılıklılık esasına dayalı hibe” olduğunu savundu. Bu gerekçeyle Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı.

İcra ödeme emrinde, geçmişte takılan çeyrek altının güncel piyasa değeri üzerinden iadesi talep edildi.

Hukuki süreçte belirleyici olan nokta ise karşı tarafın tavrı oldu. İcra takibi tebliğ edilen akraba, yasal süresi içinde takibe itiraz etmeyince borç kesinleşti.

Bu durum üzerine icra dairesi, altının güncel bedelini borçludan tahsil ederek alacaklıya ödedi.

Düğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı başlığıyla gündeme gelen olay, kamuoyunda “takı hukuku” tartışmasını da beraberinde getirdi.

Düğün ve sünnet gibi törenlerde takılan takılar geleneksel olarak çoğu zaman “hediye” olarak görülse de, bazı durumlarda karşılıklılık esasına dayalı bir uygulama olarak değerlendirilebiliyor.