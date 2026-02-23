  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular İtirafçı Servet Yıldırım: İmamoğlu’na ‘hırsız’ derim, babasına parayı ben taşıdım Trump diplomasisi Gazze Barış Kurulu ve sıfır başarı! Soykırım ve işgal devam ediyor Bakan Şimşek rakam verdi! Vergi sisteminde tarihi makas değişikliği Türkiye bir ayıptan daha kurtulacak CHP’nin şaibeli kurultay davasından olay ifadeler: En çok parayı kim verirse oylar ona! İstanbul ekibinden il başkanına 300 bin dolar 100 yıldır karanlık zihniyetleri değişmedi! Laikçi yobazlar toplumu bölüyor AK Partili hekim vekil TTB’ye teşhisi koydu! “TTB, bir halk sağlığı sorunu olması yanında, hekim sağlığı sorunudur” Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz
Yaşam Kayseri’de düğün krizi: Çeyrek altını icrayla geri aldı
Yaşam

Kayseri’de düğün krizi: Çeyrek altını icrayla geri aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kayseri’de düğün krizi: Çeyrek altını icrayla geri aldı

Kayseri’de bir kişi, akrabasının düğününde taktığı çeyrek altının kendi düğününde geri verilmemesi üzerine icraya başvurdu ve altının güncel bedelini tahsil etti.

Kayseri’de ilginç bir takı anlaşmazlığı yaşandı. Bir kişi, yıllar önce akrabasının düğününde taktığı çeyrek altının, kendi düğününde karşılık bulmaması üzerine hukuki yola başvurdu.

Söz konusu kişi kendi düğün töreni geldiğinde, daha önce çeyrek altın taktığı akrabasının ne düğüne katıldığını ne de herhangi bir takı gönderdiğini fark etti.

Durumu kişisel bir mesele olmaktan çıkararak hukuki sürece taşıyan vatandaş, takılan altının “karşılıklılık esasına dayalı hibe” olduğunu savundu. Bu gerekçeyle Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden icra takibi başlattı.

İcra ödeme emrinde, geçmişte takılan çeyrek altının güncel piyasa değeri üzerinden iadesi talep edildi.

Hukuki süreçte belirleyici olan nokta ise karşı tarafın tavrı oldu. İcra takibi tebliğ edilen akraba, yasal süresi içinde takibe itiraz etmeyince borç kesinleşti.

Bu durum üzerine icra dairesi, altının güncel bedelini borçludan tahsil ederek alacaklıya ödedi.

Düğünde çeyrek altın gelmeyince icra başlattı, kendi taktığı altını geri aldı başlığıyla gündeme gelen olay, kamuoyunda “takı hukuku” tartışmasını da beraberinde getirdi.

Düğün ve sünnet gibi törenlerde takılan takılar geleneksel olarak çoğu zaman “hediye” olarak görülse de, bazı durumlarda karşılıklılık esasına dayalı bir uygulama olarak değerlendirilebiliyor.

Düğünlerdeki o görüntülere tepki! Türk lirası için Meclis’e başvurdu
Düğünlerdeki o görüntülere tepki! Türk lirası için Meclis’e başvurdu

Yaşam

Düğünlerdeki o görüntülere tepki! Türk lirası için Meclis’e başvurdu

İstanbul'daki düğün salonlarında yeni dönem! Mart ayında başlıyor!
İstanbul'daki düğün salonlarında yeni dönem! Mart ayında başlıyor!

Gündem

İstanbul'daki düğün salonlarında yeni dönem! Mart ayında başlıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23