  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Kayseri’de dehşet dolu anlar! Bıçaklı saldırı ortalığı kana buladı
Yerel

Kayseri’de dehşet dolu anlar! Bıçaklı saldırı ortalığı kana buladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kayseri’de dehşet dolu anlar! Bıçaklı saldırı ortalığı kana buladı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olay, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yoldan geçenlere aniden bıçakla saldıran bir kişi, biri ağır olmak üzere 3 kişiyi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan E.D., yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan M.P., İ.G. ve A.T., ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerine devam ederken M.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Yerel

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı

İş kazalarının faturası dudak uçuklattı! Milyarlarca dolar heba oluyor
İş kazalarının faturası dudak uçuklattı! Milyarlarca dolar heba oluyor

Yerel

İş kazalarının faturası dudak uçuklattı! Milyarlarca dolar heba oluyor

Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi

Sağlık

Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?
Gündem

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Prof. Dr. Cevdet Erdol Akşam gazetesine yazdığı “Bir Yıl, Bir İmza, Bir Keder” başlıklı yazısında hastanelerle ilgili önemli iddialar ortaya..
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?
Gündem

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi?

Gazeteci Ahmet Şık “Mehmet Akif Ersoy olayının görünen ve görünmeyen yüzleri” başlıklı yazısında Mehmet Akif Ersoy'un o isme 'kalemim kırıld..
Sahte yarayla mağduriyet oyunu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Gündem

Sahte yarayla mağduriyet oyunu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Yahudi insan hakları avukatı Arsen Ostrovsky, Bondi Plajı’ndaki saldırıda yaralandığını öne sürerek sosyal medya üzerinden yardım çağrısında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23