Kayseri’de dehşet dolu anlar! Bıçaklı saldırı ortalığı kana buladı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan E.D., yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan M.P., İ.G. ve A.T., ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavilerine devam ederken M.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.