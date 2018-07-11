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Kayseri'de ByLock kullanan 9 kişi yakalandı!

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel DevletYapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşmeprogramı ByLock'u kullanan 9 kişi yakalandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:45
Kayseri'de ByLock kullanan 9 kişi yakalandı!

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda Ö.U, F.F.Ö, O.S.Y, M.Ç, A.M.Y, M.R.K, G.Ç, E.T.Ö. ve Z.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:45
  1. Kayseri
  2. Fetö
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