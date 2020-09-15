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Aktüel Kayseri'de boy yasağına uymayan balıkçılara 15 bin lira para cezası
Aktüel

Kayseri'de boy yasağına uymayan balıkçılara 15 bin lira para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:44:44 -
Kayseri'de boy yasağına uymayan balıkçılara 15 bin lira para cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de su ürünleri satış yerleri denetiminde boy yasağına uymayan 3 balıkçıya 15 bin lira para cezası verildi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli göl, baraj gölü ve nehir gibi alanlar ile su ürünleri perakende satış yerlerini denetledi.

İl Müdürü Mustafa Şahin'in de katıldığı denetimlerde, işletmelere satış kurallarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Denetimlerde su ürünleri boy yasağını ihlal eden 3 işletmeye, toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi, yasal boy limitinin altında olduğu tespit edilen ürünlere el konuldu.

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