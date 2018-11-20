Kayseri’de boşanmak isteyen eşini öldürdü! Böyle savunma görülmedi

23 Ekim’de Argıncık Fevzioğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.Ç., boşanmak üzere olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eşi Turnagül Ç.’nin (34) bulunduğu kayınbabasının evine geldi. M.Ç., tabanca ile pencereden evin içerisine doğru Turnagül Ç.’ye doğru ateş etti. İki çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, polise durumu bildiren M.Ç. ise silah ile birlikte yakalandı. M.Ç., tutuklandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.Ç. ve öldürülen Turnagül Ç.’nin babası Ö.G. ile ağabeyi A.G. ve sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada soğukkanlılıkla olayı anlatan ve kasap olduğunu söyleyen tutuklu sanık M.Ç. şunları söyledi: “15 yıllık mutlu bir evliliğimiz vardı. Bu evlilikten 2 çocuğumuz oldu. Talas’ta bir dükkan açarak, birlikte çalıştırdık. 15 Temmuz sonrası işlerimiz kötüye gitti. Kurban bayramı sonrası daha kötü olunca ben İstanbul’a çalışmaya gittim. Eşim olaydan 9 ay önce baba evine giderek bana boşanma davası açtı. 250 bin TL maddi ve manevi tazminat davası açtı. Ben de 50 bin TL verebileceğimi söyledim. Benim komşu kadın F.A. ile kendisini aldattığımı söylemeye başladı. Kendisinin gözü yüksekteydi. Telefonda konuşurken tartışma çıktı, 36 yıl önce ölen babam hakkında ‘senin ş.siz baban anneni dövüp sokağa attı, sen beni atamayacaksın’ dedi. Ve ‘o parayı ödeyeceksin’ dedi. Taşıma ruhsatım olmayan ama bulundurma ruhsatım olan silahım yanımdaydı, olay günü kendisi ile konuşmak için o eve gittim. Boşanma sürecinde mahkeme uzaklaştırma vermişti, hatta bu yüzden 3 gün hapis yatmıştım. Niyetim o gün konuşmaktı, beni camdan görür görmez elini telefona götürüp polisi aradığını düşünerek, bir de babam hakkında o küfürleri söylediği aklıma gelince kendimi kaybettim, pencere açık değildi. Ben dışarıdaydım, rastgele içeri doğru ateş ettim. 5 el ateş ettim, öldürme kastım yoktu.”

Mahkeme başkanı tarafından sanık M.Ç.’ye whatsapp mesajlaşma programına komşu kadın F.A. tarafından gönderilen çıplak fotoğraflar ve mesajlar gösterildi. Sanık M.Ç. ölen karısı Turnagül Ç.’nin boşanmak için planladığını söyleyerek, “O mesajların tamamını ben yazmadım. Oturma odasında ben uyurken, eşim telefonumu alıp, benim adıma bir şeyler yazıp göndermiş. Hatta bir gün eşim bana o F.A. ile samimi fotoğraflarını göndererek ‘sen F.A.’yı yapamadın, biz seni yaptık’ diye küfürlü mesaj göndermişti. Eşimi öldürdüğümü kabul ediyorum ancak haksız tahrik altında işledim, pişmanım" diye konuştu.

Öldürülen Turnagül Ç.’nin babası Ö.G. ile ağabeyi A.G. de sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

4 tanığın dinlendiği davada duruşma savcısı mütalaasında sanık ile maktul kadının resmi nikahlı evli ve 2 çocukları oldukları, ekonomik sıkıntılar yüzünden geçimsizlik başladığı ve maktul kadının çocuklarını alıp baba evine gittiği ifade edildi. Mütalaada maktul kadının sanığa boşanma davası açtığı ve tedbir kararı olduğu, olay günü telefonda tartışma sonrası sanığın eve giderek, camdan içeri doğru ateş ettiği, öldüğünden emin olmak için çapraz cama geçip oradan da ateş ederek olay yerinden ayrıldığı ve polise haber verdiği belirtildi. Savcı, sanık hakkında tahrik koşullarını kabul etmenin mümkün olmayacağı ve sanığın ‘eşi kasten öldürme’ ve ‘yasak silah taşıma’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık avukatının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.