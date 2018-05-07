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Kayseri'de borç-alacak kavgası: 1 ölü

Kayseri'de borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada tabancayla yaralanan Mustafa Kılıç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:07
Kayseri'de borç-alacak kavgası: 1 ölü

Merkez Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir markette karşılaşan Mustafa Kılıç ile Serkan ve kardeşi Murat Yiğit arasında borç- alacak nedeniyle önce tartışma, sonra kavga çıktı. 

Murat Yiğit, tabancayla Kılıç'a ateş edip, ağabeyi Serkan ile olay yerinden kaçtı. Çevrdeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Mustafa Kılıç'ı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşin olay yerinde bıçakla yaralandığını ve kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gittiğini belirledi. Murat Yiğit ve Serkan Yiğit'in tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:07
  1. kayseri
  2. Mustafa Kılıç
  3. Murat Yiğit
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