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Aktüel Kayseri'de bir kişi lastiğini değiştirmeye çalıştığı aracının yanında ölü bulundu
Aktüel

Kayseri'de bir kişi lastiğini değiştirmeye çalıştığı aracının yanında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:48:19 -
Kayseri'de bir kişi lastiğini değiştirmeye çalıştığı aracının yanında ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde biri kişi aracının yanında ölü bulundu.

Derviş Antal'ın (64), Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde park halindeki kendisine ait hafif ticari aracın yanında hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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