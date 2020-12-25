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Aktüel Kayseri'de bir kişi kavga sırasındaki arbedede silahla yaralandı
Aktüel

Kayseri'de bir kişi kavga sırasındaki arbedede silahla yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:21:45 -
Kayseri'de bir kişi kavga sırasındaki arbedede silahla yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde çıkan kavgada bir kişi arbede sırasında silahla bacağından yaraladı.

Alınan bilgiye göre, A.O. eşiyle birlikte Esenyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki evinin bahçesine girmek üzereyken kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Bu sırada yanındaki tabancayı saldırıya uğratan kişiye yönelten A.O, eşinin araya girmesiyle meydana gelen arbede sırasında bacağından yaralandı.

A.O. hastaneye kaldırılırken kimliği belirlenemeyen şüpheli kaçtı.

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