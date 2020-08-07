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Aktüel

Kayseri'de bir evde kumbaradaki para ile bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 18:00:57 -
Kayseri'de bir evde kumbaradaki para ile bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık için girdiği evde kumbaradaki bozuk para ile bebek kıyafetleri çalan kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki evde meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir evden 2 bin lira değerindeki ziynet ile aynı mahalledeki başka evden kumbaradaki bozuk para ve çocuk kıyafeti çaldığı tespit edilen Döne A. (34), evlerden birindeki güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

Döne A, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlının, hırsızlık için girdiği evde fark ettiği güvenlik kamerasını kırdığı anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıktı.

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