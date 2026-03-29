Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 şahıs bacağından yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Fatih 4. Sokak’ta meydana gelen olayda, M.G. ile ismi öğrenilemeyen 2 şahıs arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. bıçakla bacağından yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından M.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.