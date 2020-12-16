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Aktüel Kayseri'de barınaktan köpek çalan 4 kişi yakalandı
Aktüel

Kayseri'de barınaktan köpek çalan 4 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:36:16 -
Kayseri'de barınaktan köpek çalan 4 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de belediyeye ait barınaktan köpek çalan ikisi kadın 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Molu Mahallesi'ndeki köpek barınmaevinden 3 pitbull cinsi köpeğin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Düzenlenen opersayonda, hırsızlık olayına karşına M.Y, B.K.Y, Ö.A. ve B.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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