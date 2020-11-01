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Aktüel Kayseri'de av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı
Aktüel

Kayseri'de av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 23:12:44 -
Kayseri'de av tüfeği ile vurulan 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 genç, av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Ziraat Caddesi Sultan Sokak'ta bulunan Muhammed Kırboğa (21) ve Serhat Babayiğit (18), henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Av tüfeği ile yaralanan 2 genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Babayiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.


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